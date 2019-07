SSC Napoli, Formisano: “Sarà una campagna abbonamenti da fuochi d’artificio: prezzi molto bassi, vogliamo riempire il San Paolo. Abbonamento cedibile in alcune partite”

Campagna abbonamenti Napoli 2019-2020. A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’Head of Operations della SSC Napoli Alessandro Formisano, rilasciando alcune dichiarazioni:

“RitiroDimaro? Come sempre c’è una quantità enorme di tifosi, sentiamo il tifo e l’affetto molto vicini ed i calciatori si rilassano tra foto ed autografi. Proviamo sempre a stare vicini al territorio, non ci limitiamo soltanto agli allenamenti.

Abbiamo anticipato il lancio della maglia rispetto agli altri anni, abbiamo Lete con noi da quindici anni e Kimbo da quattro con il ritorno di MSC che era già stato nostro sponsor di maglia.

Le maglie più vendute? Ieri c’era una richiesta incredibile per Manolas, abbiamo fatto taglia e cuci con i nomi per comporre una quarantina di maglie nell’immediatezza: la Kappa però oggi ci ha già fornito a sufficienza.

Quando presentavano le maglie c’era scetticismo? Ho riscontrato molto entusiasmo quest’anno, abbiamo conferito una certa ‘animazione’ con la grafica di quest’anno.

Il camouflage di qualche anno fa? Alla base dei rapporti con aziende come Kappa c’è anche la capacità di essere flessibili, parlare con un management alla fine paga: ci consente di essere rapidi nelle scelte, senza tempi d’attesa come nelle multinazionali. La sinergia funziona.

Abbonamenti? Oggi non posso rivelare moltissimo, come SSC Napoli siamo pronti da settimane: siamo in attesa che il Comune ci consegni lo stadio con la mappa definitiva dei posti. Stanno completando la numerazione dei sediolini, è un passaggio fondamentale. Sarà una campagna abbonamenti da fuochi d’artificio: prezzi molto bassi rispetto agli ultimi anni. Vogliamo riempire il San Paolo, abbiamo fatto una stima e creato le condizioni affinché accada.

L’Inter ha fatto 40mila abbonati? Lo stadio ha una conformazione favorevole all’anello superiore, c’è un calo di capienza al San Paolo attorno ai 52mila posti di cui 3500 del settore ospiti.

Bambini? Stiamo pensando di valutare il modo migliore per riempire una buona fetta di Distinti con i bambini, per una cifra simbolica.

Calendario in trasferta? Giocare la prima fuori casa non sarà un problema, la Lega valuterà di giocare anche la seconda giornata. C'è una parte di stadio che è ancora un cantiere.

Maxischermi? Dovete chiederlo al Comune (ride, ndr).

Vendite su Amazon? È il primo market-place mondiale, nel nostro web-store più del 50% delle vendite va negli Stati Uniti. Comprando adesso su Amazon USA è molto più facile la consegna.

Se il Napoli acquistasse un top player (James, ndr), il marketing esploderebbe? Cristiano Ronaldo docet"

Amichevoli prestagionali? La novità è restare a Dimaro senza scendere a Trento, è più comodo ed è una opportunità per tutti: stare qui e vedere gente felice è piacevole, sembra un grandissimo villaggio turistico ed è lo slogan più bello per il mondo del calcio. La dimensione umana è visibile.

Amichevoli internazionali? Sono partite fantastiche, sembra un girone da Champions con Liverpool, Marsiglia e Barcellona. Prima o poi affronteremo pure questi ultimi in Champions League (ride, ndr).

L'importanza del Napoli sempre in Champions? Brand Finance, una rivista americana, valuta i brand internazionali: il brand Napoli vale 185 milioni di euro, dal 2004 qualcosa s'è fatto. Quando il Napoli gioca la Champions, porta in città i tifosi avversari e operatori dei media stranieri, e ciò fa da attrattore. Chiedemmo alla Federico II di calcolare l'impatto del Napoli a Fuorigrotta, certe partite impattono sull'economia.

Abbonamento cedibile in alcune partite? Sì, è una delle tante cose a cui abbiamo pensato: alcuni ci avevano manifestato questa problematica, avverrà online per chi ha la tessera del tifoso. Ci ha pensato lo stesso De Laurentiis.

Le Universiadi hanno consegnato un San Paolo implementato alla città, tutte le gradinate sono state riqualificate, i bagni sono nuovi ed altri ancora saranno aggiunti. Chiederemo ai tifosi di preservare le condizioni dell'impianto, è dovere di tutti"