Cammaroto: "Szalai si complica, chiesti al Napoli 18 mln. Kumbulla un'idea e su Beca..."

Emanuele Cammaroto scrive nel suo editoriale per NapoliMagazine:

"Non c'è ancora la scelta definitiva del successore di Manolas e servirà ancora qualche giorno per tirare le fila del casting, con almeno tre o quattro trattative aperte. A Spalletti piace molto Attila Szalai, c'è il gradimento totale dato dal giocatore ma il Fenerbahce chiede 18 mln e il Napoli riflette. Kumbulla e' una pista che avevamo anticipato ma al momento e' più un'idea di Giuntoli, anche per i suoi trascorsi al Verona in coppia con Rrahmani. Spalletti lo valuta ma non lo considera una prima scelta. Uduokhai resta un obiettivo ma l'Augusta spara alto (16-18 milioni). Piace Becao, c'è già stato un sondaggio con l'Udinese e i rapporti Adl-Pozzo incoraggiano questa pista ma il club friulano al momento non apre alla cessione a gennaio e ha fatto sapere di essere disponibile a sedersi solo per giugno. C'è un retroscena: circola il nome di Milenkovic della Fiorentina, mette d'accordo tutti in casa Napoli e sarebbe un colpo importante. Il Napoli farà un tentativo, pur sapendo che i margini sono pochi e c'è la concorrenza del Milan. Gli azzurri sarebbero disposti a mettere sul piatto Demme, come contropartita per abbassare le richieste dei viola. L'ex Lipsia e' sempre più in uscita, Spalletti non mette veto a una sua partenza, nelle gerarchie e' ormai alle spalle degli altri cinque colleghi di reparto e potrebbe lasciare Napoli già a gennaio. Intanto per il dopo Manolas risultano anche valutazioni in corso da parte di Giuntoli e Micheli su alcune opportunità all'estero".