Cammaroto: "Prossimo allenatore del Napoli: da depennare due nomi, occhio a questo outsider"

Napoli Calcio - Emanuele Cammaroto scrive sul prossimo allenatore del napoli sul portale NapoliMagazine:

"Capitolo allenatore: dopo il traghettatore Calzona, De Laurentiis vuole un profilo importante. La lista dei "papabili" si va restringendo. ADL non molla Conte e conta sul fatto che Milan e Roma si sono allontanate dal tecnico e hanno altre idee per la guida tecnica della prossima stagione. De Laurentiis aspetta il momento per un nuovo incontro con l'ex mister di Juve, Inter, Chelsea e Tottenham. Si allontanano ad oggi anche le piste alternative che portano a Pioli (in corsa per la permanenza al Milan) e De Zerbi (destinato a una big straniera, forse il Barcellona ma occhio al Liverpool). Attenzione alla pista Gasperini, che potrebbe portare in Champions l'Atalanta per poi lasciare gli orobici"