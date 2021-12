Cammaroto: "Napoli, tentazione Muriel: sarebbe perfetto per il gioco di Spalletti"

Emanuele Cammaroto scrive nel suo editoriale per NapoliMagazine:

"C'è una tentazione che però pare destinata a rimanere tale: quella di cogliere l'occasione per una punta centrale, abile nelle ripartenze. L'Atalanta dara' via (ma non regala) Muriel per fare spazio a Boga. Il colombiano e' un top di livello assoluto e sarebbe una pedina perfetta per Spalletti ma non a caso Juve e Milan (che cercano entrambe una punta) ci pensano e ad oggi sono in pole position per Muriel. Non tramonta, invece, a Castel Volturno l'idea Joao Pedro, che sogna una big per andare ai Mondiali con la Nazionale italiana".