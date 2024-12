Cammaroto: "Napoli, tre acquisti per gennaio! Fazzini, Skriniar e un regalo per Conte"

Emanuele Cammaroto, attraverso l'intervista rilasciata ai microfoni della trasmissione "Napolimagazine live", su Radio Punto Zero, ha fatto il punto sulla strategia del Napoli: "Su Rafa Marin si ragiona: il Napoli ragiona se prendere uno o due difensori a gennaio. In uscita, ci saranno anche Zerbin, che ci sono due o tre società, possiamo confermare l’interesse del Napoli per Fazzini

Folorunsho potrebbe finire alla Fiorentina, per sostituire Bove. Ieri ha avuto la chance ma non l’ha colta. In attacco, credo che per Raspadori è finito il tempo a Napoli. Il Napoli vorrebbe 20 milioni, ma potrebbe esserci il prestito con diritto di riscatto. Su di lui ci sono Atalanta, Roma e Juventus, ma c’è anche il Marsiglia. Osimhen? Potrebbe esserci la possibilità del PSG. Il Napoli ha già messo in conto che a giugno ha un tesoretto di 75 milioni di euro.

l Napoli avrà la possibilità di fare un mercato importante. Conte ha lanciato il messaggio e il mercato si deve fare già a gennaio. Skriniar torna di moda, ma non è l’unico nome. Kiwior aspetta la Juventus, Dragusin va verso la permanenza al Tottenham. Quindi occhio a Skriniar, ma mi risulta che il Napoli sta lavorando a una pista forte, un nome importante. Conte si aspetta due o tre regali sicuri".