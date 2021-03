Cammaroto: "C'è l'ok di Raiola per piazzare Manolas altrove: Giuntoli ha già in mano il sostituto"

Emanuele Cammaroto ha rilasciato alcune dichiarazioni a Napolimagazine: "C'è l'ok a Raiola per piazzare altrove Manolas: il Napoli lo ha pagato due anni fa 36 milioni, difficilmente potrà recuperare quella cifra, ma al potente agente ha chiesto di limitare i danni e trovare un acquirente disposto a fare una buona offerta per il centrale ex Roma. Arriveranno due difensori e il candidato per il dopo-Manolas è Senesi, sul quale si stanno intensificando i contatti. Il sostituto di Maksimovic verrà scelto, invece, dal nuovo tecnico"