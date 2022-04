Cammaroto: "Addio Spalletti solo in un caso, De Laurentiis ha pronto il piano B: ecco il nome"

Calciomercato Napoli - Luciano Spalletti resterà sulla panchina del Napoli dopo aver riportato in Champions League gli azzurri, non v'è dubbio. Lo stesso summit con il patron del Napoli, Aurelio De Laurentiis, era finalizzato ad altri temi.

Ma nell'editoriale di Emanuele Cammaroto per NapoliMagazine è uscito fuori il nome del piano B e dell'eventuale sostituto di Spalletti nella testa di De Laurentiis:

"De Laurentiis vuole onorare il contratto con Spalletti e quasi certamente si andrà avanti con il tecnico toscano ma qualcosa lascia perplessi nella gestione tattica della squadra e forse anche nelle eccessive pressioni di cui è stata caricata la squadra già dalla gara contro il Milan.

Ad oggi la prospettiva è quella di proseguire con Spalletti. A meno che il Napoli non faccia un finale di stagione in linea con il netto calo delle ultime settimane. A quel punto la panchina di Spalletti sarebbe a rischio e forse lui stesso questo vento che cambia lo ha percepito. Il piano B per un cambio di strategia e per un altro progetto tecnico porta a Firenze. Il nome che piace ad Adl è quello di Vincenzo Italiano della Fiorentina, che proprio a Napoli ha vinto quest'anno per due volte. Un nome che sarebbe in linea con altre scommesse del passato, come Mazzarri e Sarri, poi vinte dal Napoli. Spalletti ora deve vincere e convincere per allontanare lo spettro di un ribaltone che sino a poche settimane fa era a dir poco impensabile".