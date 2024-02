Calzona: "Barcellona? Mi aspetto una partita dura ma partiamo per vincere la partita"

Ultime notizie UEFA Champions League - Il nuovo allenatore del Napoli Francesco Calzona ha parlato in conferenza stampa per presentare il match di domani di Champions League con il Barcellona:

Cosa può fare un allenatore? Un allenatore può cambiare poco, ma non abbiamo tempo: dobbiamo accelerare l processo di apprendimento. Ho detto ai giocatori che non abbiamo più scuse, dobbiamo migliorare la posizione in questo momento. Chiaro che il Barcellona è una squadra forte, ha avuto momenti di difficoltà ma è fra le più forti d'Europa. Chiaramente non abbiamo paura perché siamo il Napoli, hanno un top allenatore e grandi giocatori. L'ho visto da sportivo finora, ma è una squadra forte: oggi abbiamo guardato tante cose di loro, mi aspetto una partita dura. Ma noi partiamo per vincere la partita, la mia mentalità è cercare di vincere tutte le partite".