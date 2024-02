Calzona: "ADL? Dobbiamo credere fermamente nei nostri obiettivi: mi ha fatto due richieste"

Ultime notizie UEFA Champions League - Il nuovo allenatore del Napoli Francesco Calzona ha parlato in conferenza stampa per presentare il match di domani di Champions League con il Barcellona:

Cosa mi ha chiesto De Laurentiis e se è una cosa degli ultimi giorni? "Non mi ha mai contattato nessuno, ho parlato con la società solo domenica: in passato mai nessuno. Il presidente non è contento della situazione, mi ha chiesto di credere fermamente ai nostri obiettivi. Andare avanti in Champions e di cercare di arrivare ad un posto che ci qualifichi alla prossima Champions League".