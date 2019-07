Caliendo: "Cambiamento di strategia del Napoli iniziato con Ancelotti, il club punta in alto"

Antonio Caliendo, procuratore sportivo, ha rilasciato alcune dichiarazioni a "Radio Goal", trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"James? Non lo scopro certamente io, è un mercato che non vedevo da anni. Ci sono tanti trasferimenti e movimenti e siamo ancora all'inizio. Devono essere sparate ancora tante cartucce. C'è denaro fresco. Cambiamento di strategia del Napoli? E' iniziato con Ancelotti, prendere un tecnico del genere dimostra quanto la società punti in alto".