Calhanoglu contro Ibrahimovic: "Ha 40 anni e ne dimostra 18, non ha contribuito allo scudetto del Milan. Io nel suo libro? Non aveva nulla da scrivere"

Serie A - Hakan Calhanoglu attacca Zlatan Ibrahimovic in modo duro. Il calciatore dell'Inter ha criticato i modi di fare del suo ex compagno di squadra e amico. Queste le sue parole a Tivibu Sport: "Ibrahimovic ha 40 anni, ma si comporta come se ne avesse 18. Non ha dato il suo contributo per lo scudetto del Milan, non ha quasi mai giocato. Fa di tutto per attirare l'attenzione dei tifosi. Rispettavo tanto Zlatan, mi ha chamato spesso anche per uscire a cena insieme a Milano. Ha anche scritto di me nel suo libero, altrimenti non avrebbe avuto nulla da dire. Sfottò? Meglio non rispondere".