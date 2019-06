AS, Calemme a CN24: "James-Napoli, da oggi partirà l'operazione chiusura. Albiol? Già lo scorso anno doveva e voleva partire e su Fabian..."

Mirko Calemme, giornalista di As, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“James Rodriguez non si sbilancia su quello che accadrà ma ha scelto il Napoli da oltre un mese. Da oggi partirà l'operazione chiusura, con Mendes più libero e con il Decreto Crescita che aiuta il Napoli, oltre alla Coppa America finita per la Colombia. Tutti i tasselli ora possono andare al proprio posto. Il Real vorrebbe 45 mln, è già un prezzo in saldo. Il Bayern Monaco doveva sborsarne 42. Un prestito da 10mln, con riscatto sui 30mln potrebbe essere la strada giusta. Albiol? Già lo scorso anno doveva e voleva partire. Fabian Ruiz? L'interesse del Real c'è stato lo scorso anno, ma anche in questo giugno. Piace a Florentino Perez ma non ha clausola rescissoria e quindi il Napoli non corre rischi. Certamente dovrebbe sedersi e trattare il rinnovo. Il prossimo anno si vedrà. Insigne? Piace all'Atletico Madrid che aveva pensato anche a James Rodriguez. La prima proposta fu di 55mln tempo fa, vedremo se dovesse arrivarne un'altra. Per ora non c'è stata alcuna offerta reale".