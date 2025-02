Calciomercato Napoli, Modugno: "Il vero grande errore di gennaio è stato questo"

Ultimissime Calcio Napoli - Francesco Modugno, presente in studio durante la puntata de ‘Il Bello del Calcio’ su 11 Televomero, ha parlato della partita pareggiata dal Napoli contro l'Udinese.

"Napoli in affanno nelle ultime due gare? Faccio mio la metafora utilizzata da Conte sul viaggio: bisogna godersi il percorso, quando si parte si ha un obiettivo e poi ci sono certi momenti si può viaggiare più forte perché la strada è in discesa poi ne arrivano altri in cui rallenti perché c'è un intoppo o un ingorgo. Questa è la bellezza del viaggio, che è fatto di tante cose e anche di momenti come questi. Resta però la metà, che il Napoli ha ben chiara: il ritorno in zona Champions League, dove gli azzurri certamente arriveranno.

Mercato? Il grande errore, tutto della società, è stato quello di restare prigionieri della volontà di assecondare le esigenze, le idee e le volontà del proprio allenatore. Conte non è un tecnico come gli altri, ha leadership, personalità e una forza all'interno delle dinamiche aziendali diversa rispetto ai suoi colleghi. Quando lui va in conferenza stampa e dice 'o mi date i giocatori che servono, oppure non li voglio', significa che fino all'ultimo si proverà a prendere Garnacho, Adeyemi e Danilo. Quello del Napoli è un mercato strano, chiunque fosse venuto avrebbe saputo di non giocare.

Mazzocchi? A Salerno ha giocato a sinistra, con la difesa sia a cinque che a quattro, arrivando in Nazionale. Ci sono gli errori, i momenti e anche i livelli, però non gli si può buttare la croce addosso. Poi è chiaro che ha sbagliato la partita e sul gol ha ecceduto in generosità. McTominay? È un giocatore che ha avuto un impatto devastante in Italia, ma ha trovato un allenatore ideale come Antonio Conte che ne esalta le caratteristiche fisiche. Lo scozzese è forte, ma con l'attuale tecnico diventa fortissimo.

Reazione dopo i due pareggi? Il segnale più importante l'ha dato Antonio Conte: oggi non era previsto allenamento, invece la squadra si è radunata a Castel Volturno ed erano tutti lì. I giocatori speravano di passare una mattinata a casa e invece si sono visti al centro sportivo".