Giuntoli a Dazn: "Rivoluzione Napoli? Vedremo, ma squadra sarà ancora competitiva. Mi commuovo se penso a Ghoulam..."

Ultime calciomercato Napoli. Cristiano Giuntoli, ds del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Dazn nel corso del pre-partita di Spezia-Napoli, ultima giornata del campionato di Serie A. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

Le parole di Cristiano Giuntoli sul calciomercato Napoli prima della gara contro lo Spezia:

"Vincere aiuta a vincere, vogliamo onorare il campionato fino alla fine per noi stessi ed i tifosi. Ghoulam capitano? Sono sette anni che siamo insieme, quasi mi viene da piangere e mi commuovo, la fascia è una forma di ringraziamento. Rivoluzione Napoli? Ci dobbiamo aspettare una squadra competitiva come lo è sempre stata, rivoluzione non lo so perchè dipenderà da tanti fattori. Dobbiamo incontrarci con i ragazzi e le loro agenzie, ci confronteremo e vedremo cosa fare".