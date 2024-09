Calciomercato Napoli, Fedele: "De Laurentiis ha fatto una cosa mai fatta prima"

Ultimissime Calcio Napoli - “Considero questo Napoli troppo più forte di altre squadre, Juventus compresa: credo che ce la faranno per qualificarsi in Champions League. Roma e Lazio? Non le prendo proprio in considerazione per i primi posti. Voto al mercato di ADL? 10 e lode, ha fatto un’operazione di marketing importante puntando su Conte e investendo tanto sul mercato. E ha fatto una cosa inedita: attingere dalle riserve del club. E’ una novità importante”, queste le parole di Enrico Fedele intervenuto a Radio Marte.