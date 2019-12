Genk, Berge: "Il mio futuro? Al momento nessuna offerta concreta! Addio a gennaio? Solo per la giusta cifra"

Calciomercato Napoli - Sander Berge, centrocampista del Genk ed obiettivo di mercato della SSC Napoli, è intervenuto ai microfoni di Het Laatste Nieuws. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Posso assicurarvi che non sono il tipo che si fa distrarre dai rumors. Estate o inverno, in ogni periodo di mercato ci sono molte speculazioni sul mio futuro. Ma al momento non c'è nulla di concreto, questa è la verità. Giocare la Champions con il Genk è un sogno che diventa realtà per me, ma non è perché siamo usciti che penso di lasciare il club. Addio a gennaio? Possiamo parlarne se arriva un club che mette sul tavolo la cifra giusta, altrimenti resterò al Genk fino a fine stagione".