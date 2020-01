Gazzetta, Fontana: "Amrabat intrigo internazionale, ma il Napoli è ancora in pole"

Calciomercato Napoli - Telenovela Amrabat, a Radio Marte è intervenuto il collega di Matteo Fontana per fare il punto sul giocatore del mirino della SSC Napoli:

“Amrabat? La situazione è meno lineare rispetto a quella di Rrahmani. E’ un intrigo internazionale perché il Verona ha raggiunto l’accordo col Napoli già prima di Natale però, qualcosa è cambiato. Napoli resta ancora in pole nonostante l’interesse di altri club, ma diciamo che la chiusura non è imminente. Juric è un’eccellente derivazione di Gasperini che si sta mettendo in grande mostra e ci sta anche tanti club si stiano interessando al tecnico del Verona”.