Cm.com, Longo a CN24: "Ilicic e Castagne, il Napoli spinge per chiudere con l'Atalanta. Mario Rui? Il suo agente l'ha proposto al Milan"

Notizie Calcio Napoli – Daniele Longo, giornalista di Calciomercato.com, ha parlato ai microfoni di CalcioNapoli24 Live:

"In questo momento per De Paul la partita è aperta con l'Inter che sembra essere avanti. Difficile comunque dire dove andrà a giocare. Il nome di De Paul sarà tra i più chiacchierati dell'estate. Nessuna delle due squadre vorrà mollare. Fornals? E' un obiettivo, ma come lo è Ilicic. Ci sono comunque buone possibilità che il calciatore che gioca in Spagna possa essere azzurro. Sarà una delle stelline della Spagna che giocherà l'Europeo di categoria. Il Napoli, però, sembra più concentrato sull'asse Atalanta per Ilicic e Castagne. Può concludersi bene questo doppio affare. Mario Rui? Il Milan ha avuto un contatto con Giuffredi circa dieci giorni fa. Nel corso della discussione, l'agente ha aggiornato il MIlan su Veretout ormai vicino al Napoli e ha proposto il portoghese. Piatek? Non ha grandissime alternative, Cutrone è giovane in crescita. In caso di mancata Champions, con un'offerta importante potrebbe partire".