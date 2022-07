Sportitalia - Kim al Rennes, occasione persa per il Napoli

Calciomercato Napoli - Alfredo Pedullà, esperto di mercato, attraverso Sportialia durante la trasmissione di calciomercato ha parlato di Kim:

"Kim era in cima alla lista del Napoli, Spalletti oggi ha parlato di lui dopo l'amichevole. Nemmeno Spalletti sapeva che il Rennes ha anticipato il Napoli che provava a prenderlo. Il Rennes è vicino alla finalizzazione dell'arrivo del difensore sudcoreano Kim Min-Jae del Fenerbahce. La notizia non è mia, ma è stata riportata da diverse testate giornalistiche, tra queste anche Le Parisienne. La società francese ha raggiunto l'intesa con il giocatore.

Ora Kim deve recarsi in Francia per chiudere la trattativa. Il Napoli di Aurelio De Laurentiis ha cercato invano di battere la concorrenza del Rennes, ma senza fortuna. Lo stesso Luciano Spalletti, dopo la gara degli azzurri contro l'Anaune, si era sbilanciato affermando che il difensore era degno di giocare sia nel capoluogo campano che in Champions League. Ora il Napoli dovrà volgere lo sguardo verso altri obiettivi per il post Koulibaly",