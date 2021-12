Calcio a 5, un 2021 da incorniciare per il Napoli Futsal. Perugino: “Orgoglioso di tutti”. Basile e il capitano: “Felicissimi”

Il pareggio di Eboli con il San Giuseppe davanti alle telecamere di Sky al termine di un anno storico per il Napoli Futsal, una chiusura in bellezza del 2021. Il 3-3 del PalaSele permette di tagliare l’ultimo dei tanti traguardi: la matematica qualificazione alla Final Eight di Coppa, con una giornata d’anticipo, all’esordio in A. Proprio la massima categoria nazionale ottenuta dominando con 24 vittorie in altrettanti incontri il girone D della scorsa A2, in più la fantastica coppa sollevata a Porto San Giorgio contro l’Olimpus Roma il 18 aprile. Resta la possibilità di concludere come testa di serie, l’ostacolo è la capolista Syn-Bios Petrarca che arriverà a Cercola l’8 gennaio.

Calcio a 5

Il 2021 da incorniciare del Napoli Futsal

“Sono veramente contento per la prestazione dei ragazzi – parla Basile, tecnico artefice di un pezzo di storia partenopea. – Nella seconda frazione abbiamo creato anche quattro o cinque palle goal, il rammarico a fine gara mi fa felice. Si sta acquisendo la mentalità da piani alti”. “Ad inizio bravi a portarci subito in vantaggio – dice capitan Fernando Perugino, – sull’episodio dell’espulsione di Arillo è cambiata un po’ la partita. Un bel derby fino alla fine. Volevamo chiudere con i tre punti, l’ingresso in Final Eight ci rende fieri”. “Una serata spettacolare – i complimenti per l’organizzazione del presidente Serafino Perugino, – un applauso alla Divisione, all’emittente, alla Feldi Eboli ed al Real San Giuseppe. Abbiamo dato lustro allo sport con una grande sfida. Sono orgoglioso di tutto il team, si sacrificano ogni giorno per il raggiungimento dei nostri obiettivi. Ce la giocheremo alla pari con i patavini, è un campionato avvincente e divertente. Mercato? Come sappiamo sono usciti alcuni elementi. Ne giungeranno un paio, siamo a buon punto”.

Area Comunicazione Napoli Futsal