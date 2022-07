Calcio a 5, Napoli Futsal, arriva Mateus, il “formato” mancino è pronto per la nuova sfida: “Marìn sa valorizzare i suoi giocatori, qui ci sono grandi ambizioni”

Il Napoli Futsal comunica di aver ingaggiato Mateus Neuhaus Garcia. Nasce a Santo Ângelo, Brasile, nel 1997. Pone le fondamenta al suo rapporto con il pallone a rimbalzo controllato con la compagine cittadina dell'Asaf, nel 2014 giunge in Italia al Kaos Ferrara e vi resta fino al 2017 vincendo uno scudetto Juniores, e uno U21 con tanto di supercoppa. Viene girato in prestito in Sicilia al Real Cefalù e contribuisce alla conquista del titolo cadetto con conseguente promozione in A2. La chiamata dell'ambizioso Pesaro lo conduce nella categoria che merita, la A, che vince nel 2018-19. In seguito Mantova, Cobà, Porto San Giorgio (poi escluso dall'A2) e da novembre fino a questo giugno il matrimonio in blues con l'Olimpus Roma, con cui ha perso in semifinale playoff per mano della Feldi Eboli.

Napoli Futsal arriva Mateus

Universale, formato, mancino, di estrema duttilità e fedeltà dal punto di vista tattico, è dotato di uno spirito di sacrificio senza precedenti. Con la sua mentalità sempre volta al duro lavoro e al successo saprà distinguersi con i colori azzurri alla corte di coach Marìn.

“Sono molto contento di questa opportunità –dice -. Arrivo in una società storica e molto ambiziosa, che vuole lottare per i vertici del campionato. È una sfida che mi stimola moltissimo anche perché c'è un grande allenatore che sa valorizzare al meglio i suoi giocatori. Sono sicuro che ci faremo trovare pronti all'inizio di questo campionato. Quest'anno ci saranno molti cambiamenti ma siamo preparati a tutto”.

Il d.g. Pasquale Scolavino non vede l’ora di vederlo all’opera: “Avevamo bisogno di un giocatore con le sue caratteristiche, anche rinforzando l’organico per il numero dei formati. Mateus rispondeva perfettamente alle nostre esigenze”.

Area Comunicazione Napoli