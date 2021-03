Calcio a 5, il presidente del Napoli: "Stimo De Laurentiis. Champions? Solo se si batte la Juventus"

Napoli Calcio - Durante ‘Arena Maradona’ su Radio Crc è intervenuto Serafino Perugino, presidente del Napoli Futsal, fresco di promozione nella Serie A del Calcio a 5. “Conquistare la promozione in Serie A è stata una grande soddisfazione per noi, è un successo che dedico alla squadra e ai tifosi. La loro passione mi spingeranno a portare il Napoli Futsal sempre più in alto”. Secondo Perugino “Il movimento del Calcio a 5 sta crescendo sempre di più. Con l’arrivo di Napoli in Serie A ne beneficeranno tutti”. Perugino è anche un appassionato del Napoli. “Gli azzurri sono in piena corsa per la Champions, sarà decisiva la gara contro la Juve. Ci tengo tanto a vincere a Torino. Stimo De Laurentiis, per me è grande sia come presidente sia come imprenditore”.