Calaiò: "Granada debole e di poca roba, il Napoli è stato rinunciatario"

Emanuele Calaiò è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Peccato con il Granada, era una partita che potevi portare a casa con la qualificazione, gli spagnoli erano poca roba e hai fatto gol dopo 3 minuti, lì devi approfittare e invece il Napoli è stato rinunciatario. Quando la squadra è debole e ferita devi invece approfittare. Il Napoli ha bisogno di vittorie per ritrovare fiducia”.