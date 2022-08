Emanuele Calaiò è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Sono curioso di vedere i nuovi acquisti in vista della prossima stagione. Un peccato se dovesse saltare l’arrivo di Raspadori, solitamente quando ci si vede in presenza è l’occasione per chiudere. Qualcosa sarà saltato ieri tra gli accordi".