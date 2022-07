Calaiò: "Milenkovic come sostituto di Koulibaly? Servono difensori di quella caratura"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’ex attaccante del Napoli Emanuele Calaiò, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Il mercato del Napoli ruota attorno a Koulibaly? Non solo a lui, ma anche a Fabian: andando via loro, il Napoli si indebolirebbe e Spalletti si potrebbe fare delle domande sui sostituti. Non è facile trovare difensori ai livelli di Kalidou, pensavo fosse una bandiera e potesse rimanere a lungo ma a quanto pare il procuratore vorrebbe portarlo via da Napoli. Qualche offerta importante ce l’avrà, ma se De Laurentiis non vuole mettersi contro la tifoseria dovrebbe prendere un grande sostituto. Per il Napoli cambierebbero gli obiettivi, sarebbe una rifondazione totale: ok ringiovanire ed abbassare gli ingaggi, ma servirebbe una base di livello a cui affiancare giovani di talento. Il tifoso rischia di rimanere scontento, ed il Napoli rischia di non qualificarsi alla Champions League perchè le altre si stanno rinforzando.

Milenkovic come sostituto di Koulibaly? Servono difensori di quella caratura, come Bremer o Skriniar. Di Milenkovic sentivo che potesse essere accostato anche all’Inter, secondo me questo è il mercato dei difensori ed il Napoli non deve rimanere a guardare”