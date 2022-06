Calaiò: "Mertens? Se chiede quelle cifre sta facendo strategia"

Emanuele Calaiò è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24

"Mail di Mertens? Due sono lo cose, secondo me sta facendo una strategia: ha chiesto 4 milioni per arrivare a 2 oppure ha dietro una squadra estera che gli offre una barca di soldi. Onestamente non mi aspettavo quella richiesta di Dries. Djuric? Secondo me non è l'ideale per il gioco di Spalletti"