Calaiò: "Il Napoli di Gattuso avrà la caz***ma, c'è da migliorare dal punto di vista fisico"

Notizie calcio Napoli - Emanuele Calaiò, ex calciatore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Goal, trasmissione radiofonica in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

"Dopo il fallimento si son state fatte cose straordinarie, tutti possono esseri soddisfatti. Gattuso deve collezionare tre o quattro vittorie di fila per lottare per le prime quattro, bisogna dare continuità. Gattuso lavora molto sulla testa dei calciatori, non sarà un calcio spumeggiante ma sarà un Napoli che ha la cazzimma".

"Il Napoli doveva essere al posto della Lazio in classifica, la Lazio ha dimostrato di poter stare lassù e hanno una forza fisica esagerata. Il Napoli, invece, dal punto di vista fisico è stato in calo".