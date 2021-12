Calaiò contro Lozano: "Qualche mese fa preferiva andare in un top club, poi sbaglia certi gol davanti alla porta”

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’ex attaccante del Napoli Emanuele Calaiò, rilasciando alcune dichiarazioni.

Ultime notizie Napoli

“Mertens? Mi aspettavo venisse cambiato a metà ripresa, sono rimasto stupito del cambio al 45’ perchè poteva giocare anche con Petagna: poteva far giocare Ounas o Elmas dal 1’, sulle scelte di Spalletti non sono molto soddisfatto. Sono gli stessi errori che si facevano lo scorso anno. Spalletti deve mandare un bel messaggio alla squadra, cercare di accantonare la sconfitta di ieri e pensare al futuro e a quei giocatori come Lozano che, qualche mese fa, preferiva andare in un top club e poi sbaglia certi gol davanti alla porta”