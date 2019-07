Caiazza sbalordito per Manolas: "Mai vista tanta cattiveria agonistica. Vuole vincere anche se gioca a Scopa"

Salvatore Caiazza, del Roma, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:



“In giro per il mondo non esiste una squadra che porti così tante persone in ritiro. Per il Cagliari a Pejo c’erano otto tifosi presenti.

Manolas? Non avevo mai visto così tanta cattiveria agonistica. Se gioca a scopa con il padre vuole vincere lo stesso. Ha esultato come fosse una partita di campionato”.