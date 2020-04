Cahill svela: "Sarri? Difficile avere rispetto per lui per quello che ha fatto..."

Ultime notizie - Gary Cahill, difensore del Crystal Palace ed ex Chelsea, è intervenuto ai microfoni del Daily Mail. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"È difficile avere rispetto per alcune delle cose che ha fatto Maurizio Sarri. Ma ho molto rispetto per il club e per i calciatori. Da giocatore importante, da capitano, avrei potuto mandare tutto all’aria, ma non è così che si fa. È stato semplice? No. È stata sicuramente una delle cose mentalmente più difficili da affrontare, anche perché è durata tantissimo. Sfrutteresti l’opportunità. Senti un desiderio che brucia dentro di te, che dice ‘dammi cinque partite e la maglia non me la togli più’. È un tipo di arroganza che devi avere. Il problema è che Sarri quelle cinque partite non me le ha mai date".