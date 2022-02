Cagni: "Spalletti può fermare l'Inter con due mosse e una qualità. I nerazzurri giocheranno in contropiede, ha due risultati su tre a disposizione"

Luigi Cagni è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Spalletti può fermare l'Inter con la qualità dei suoi giocare. Serve stare bene mentalmente e fisicamente, poi ci sono le due fasi da fare al meglio. Se riesci a fare questo, puoi battere l'Inter con le tue qualità. Due squadre forti che si affrontano, prevale l'agilità nel breve in gare del genere. Osimhen è molto agile, un giocatore così non è facile da marcare. I nerazzurri giocheranno in contropiede, ha due risultati su tre a disposizione. Bastoni? La sua assenza pesa molto dal punto di vista difensivo. Gli inserimenti di Zielinski sono devastanti, da difensore è durissima".