Cagni: "Sarri avrebbe dovuto vincere. Non ho mai avvertito un arbitro soggiogato dal potere"

In diretta a Punto Nuovo Sport Show, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Gigi Cagni, allenatore.

“Giocando così bene dovevi vincere qualcosa, mi sono arrabbiato molto perché due volte Sarri ha perso lo scontro diretto con la Juventus. Sarebbe stato giusto vincesse il Napoli. Sarri non aveva la mentalità di gestire una gara, nell'anno dei quattro punti non puoi perdere così. Faccio questo mestiere da 50 anni, ma non ho mai avvertito un arbitro soggiogato dal potere. Mi è capitato di andare a Torino e vedere rigori di Del Piero inesistenti, ma se devo pensare che in un campionato tutto è già deciso prima, non lo inizierei. Se guardiamo le due partite di CoppaItalia, non c'è partita: Juve ha qualità individuali senza eguali".