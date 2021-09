Cagni: "La Juve non vincerà mai lo scudetto: sarà una corsa a tre. ADL ha fatto bene, condivido il progetto Spalletti..."

Napoli Calcio - Gigi Cagni è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Osimhen mi è piaciuto sin da subito, attaccante forte e completo che può ancora crescere tanto. Ferrante, per esempio, arrivato a Piacenza, voleva fare l'ala e non il centravanti. Si vedeva che aveva le qualità per poterlo fare. Convidido il progetto Spalletti avviato da De Laurentiis. Oggi in serie A sono tornati allenatori esperti. La Juve non vincerà mai lo scudetto in questa stagione: vincerà una tra Napoli, Milan e Inter".