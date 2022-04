Cagni: "Non può essere tutta colpa di Spalletti: ecco il difetto del Napoli"

Gigi Cagni è intervenuto a Radio Goal trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss:

"I 9 minuti di Empoli? Non è capitato solo quella volta. E' capitato anche con la Roma un black out nei minuti finali. Questa squadra non è capace di tenere alta la concentrazione, possiamo parlare quanto volete dell'allenatore ma certe cose dipendono solo da chi va in campo. Inizio a dare molta colpa ai calciatori perchè è gente che gioca da anni e deve dare una mano all'allenatore. Errori di Spalletti? Se l'è data da solo però non può essere tutta colpa sua".