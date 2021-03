Calcio Napoli - A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto Gigi Cagni, allenatore.

"Napoli? Squadra molto leggera e agile, rapida. Se mancano certi giocatori...I numeri parlano chiaro. Roma? Gioca molto bene ma prende troppi gol. Se non ritrova equilibrio è dura. A me Fonseca piace molto: si è adattato al calcio italiano ma gli manca la capacità di leggere la partita e cambiarla in corsa. Invece in questo gli allenatori italiani sono bravi, Gattuso compreso".