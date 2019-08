Cagni: "Al Napoli serve un grande bomber ma non prenderei mai Icardi, meglio Milik..."

Gigi Cagni, allenatore, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"Il Napoli deve colmare la lacuna del grande bomber. Il modulo è definito e non importa se lo si chiama 4-4-2 o 4-2-3-1. A me Icardi non piace e non lo prenderei mai. Non è un goleador da 25 gol e non lo sarà mai. L’argentino può diventare decisivo solo in una squadra che assedia l’area di rigore avversaria per 90 minuti. Se devo costruire una squadra in grado di imporre il proprio gioco, scelgo Milik”.