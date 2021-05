Cagliari, Semplici in conferenza: "Contro il Napoli possiamo dire la nostra, non è una sfida impossibile. Joao Pedro in diffida? Valuterò se schierarlo"

Leonardo Semplici, allenatore del Cagliari, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Napoli:

“Il Napoli sta giocando il miglior calcio insieme all’Atalanta, sarà importante affrontare la gara con grande rispetto ma anche con le nostre idee, indipendentemente dal nome dell’avversario.

Stiamo valutando la situazione di Joao Pedro, considerato che è in diffida. Vedremo, non ho deciso, si tratta di una scelta importante. Stiamo valutando anche se far riposare qualcun altro, considerati gli impegni decisivi delle prossime settimane con Benevento e Fiorentina. Non ho paure o preoccupazioni particolari“.



CoDopo la partita contro l'Inter ho detto ai ragazzi di continuare così, che i risultati sarebbero arrivati. La squadra lo sa, dai giocatori ho sempre avuto grande disponibilità”.

Chances contro il Napoli? È difficile dirlo, ma possiamo certamente dire la nostra: serviranno concentrazione e coraggio, come stanno facendo i ragazzi in queste settimane. Non dobbiamo pensare che sia una sfida impossibile“.

Cragno o Vicario tra i pali? La mia scelta sul portiere titolare la vedrete domani”.