Demme: "Vogliamo i 40 punti poi penseremo all'Europa. C'è prima il Brescia poi il Barcellona. Siamo più squadra"

Ultimissime calcio Napoli - Diego Demme, centrocampista del Napoli, è intervenuto ai microfoni di SkySport dopo la vittoria del Napoli contro il Cagliari per 0-1 alla Sardegna Arena. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

"Siamo contenti per la vittoria, adesso vogliamo fare 40 punti e dopo vediamo cosa possiamo fare: andare in Europa oppure no".

"Barcellona? Non ci pensiamo, pensiamo prima al Brescia e poi al Barcellona".

"Partita difficile perché il Cagliari è una buona squadra, adesso giochiamo insieme e anche in fase difensiva. Siamo un po' più squadra".