Cagliari, Maran in conferenza: "Non abbiamo sofferto tanto, la differenza l'ha fatta il goal di Mertens. Quando ho visto Inter-Napoli ho pensato..."

Ultimissime calcio Napoli - Gentili lettori, buonasera. La redazione di CalcioNapoli24.it vi dà il benvenuto alla diretta testuale della conferenza stampa di Rolando Maran, allenatore del Cagliari, al termine della gara contro il Napoli. Seguiteci.

20.58 - Termina la conferenza.

20.56 - Contestazione dei tifosi? "Siamo moralmente dispiaciuti per questo, noi viviamo per regalare gioie a loro. Ci siam riusciti fino a dieci partite fa e ora non ci stiamo riuscendo. Abbiamo l'obiettivo di far tornare a sorridere i nostri tifosi".

20.55 - Su Pereiro - "Ha fatto una partita positiva, deve riuscire a trovare più continuità nelle giocate. Ho visto Inter-Napoli e sapevo che trovare degli spazi stasera sarebbe stato complicato. Pereiro ha fatto vedere caratteristiche tecniche importanti".

20.54 - Sul rientro di Ceppitelli - "E' sempre stato un giocatore che ha avuto la maglia da titolare con me, l'abbiam perso nel nostro momento migliore. Determinate assenze, ripeto, pesano. Non voglio parlare solo delle assenze, ma in certi momenti le assenze pesano di più rispetto ad altri periodi".

20.52 - Sull'assenza di Nainggolan e dei tre centrali in difesa - "In un momento così particolare le assenze pesano ancora di più, c'è fuori Radja, Rog, Ceppitelli, Pavoletti. E' un momento in cui determinati giocatori danno quel tasso e quella personalità che ci servono come il pane. Radja è un riferimento in campo e immaginate quanto possa pesare la sua presenza. Per ciò che riguarda i tre centrali dico che visto che il Napoli attacca molto sulla fascia sinistra e lì volevo un uomo come Pisacane che desse solidità. Non abbiamo rischiato chissà quanto".

20.50 - Provvedimenti da prendere con la squadra - "Non prenderò provvedimenti, dobbiamo prendere la strada giusta. E' un periodo di non vittorie che dura da troppo, però la grande partenza in campionato ha creato aspettatite troppo alte da parte di tutti. Dobbiamo ritrovare il modo di affrontare le partite con più leggerezza, questo sarebbe fondamentale".

20.48 - Ecco Maran: "Non è stata la nostra migliore prestazione, ma abbiamo provato a giocare in orizzontale per cercare spazi. Non abbiamo le caratteristiche per lanciare lungo e cercare la seconda palla. E' stata una partita equilibrata, il Napoli è stato sempre l'antagonista della Juve e sapevamo sarebbe stata difficile. Anche con l'Inter non ha concesso modo di giocare, dovevamo sbloccarla per restare sempre in partita. In fondo non abbiamo sofferto poi tanto, la differenza l'ha fatta la giocata di Mertens in contropiede. Dal punto di vista dell'impegno la squadra ha fatto tutto ciò che poteva fare".