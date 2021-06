Napoli - Stefano Capozucca, direttore sportivo del Cagliari, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss

"Lykogiannis al Napoli? Piaceva molto a Gattuso così come Nandez, ma attualmente non mi è arrivata nessuna chiamata dal Napoli. Rino è un amico e parliamo spesso di calcio. Lo reputo un grandissimo allenatore oltre che una gran persona. Mi ha detto che gli piacciono alcuni giocatori del Cagliari ma non abbiamo mai parlato di trattative".