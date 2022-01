Cagliari, Giulini: "Nandez telenovela che va avanti da tempo. Spesi tanti soldi, vorremmo recuperarli"

Ultime notizie calcio Napoli - Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Tmw Radio al termine dell'Assemblea di Lega:

"Su Nandez è una telenovela che va avanti da parecchie sessioni di calciomercato. Siamo a tre giorni dalla chiusura, per noi è molto importante per lottare fino alla fine per salvarci. E' stato l'investimento più importante della storia del Cagliari, abbiamo speso tanti soldi e vorremmo recuperarli. E' complicato a tre giorni dalla fine, offerte ufficiali non ne abbiamo ricevute. Sicuramente leggo anche io i nomi delle contropartite, ma non siamo interessati in questo momento".