Cagliari, Giulini: "Barella? Ha molte richieste, ma l'Inter ci ha fatto una proposta seria"

Il presidente del Cagliari Giulini, ai microfoni di SkySport, ha parlato di Barella e del suo futuro:

"Rinnovo Cigarini? Un bel 'mattoncino', come ha detto lui stesso. Siamo molto contenti, negli ultimi 2 anni è stato determinante anche nei momenti difficili, è un leader nel nostro spogliatoio e speriamo che ci dia una mano anche la prossima stagione. Quanto è vicino all'Inter Barella? Ha molte richieste, tante squadre che lo vogliono. Ha fatto 5 anni straordinari qui, anche a Como in prestito. Potrebbe essere l'anno definitivo della sua consacrazione in un club che gioca le competizione europee. Vedremo quale di questi club potrà accontentare il Cagliari e il ragazzo. Contatti con l'Inter nei prossimi giorni? L'Inter è interessata come altri club, ci ha fatto una proposta seria, la stiamo valutando ma ancora non ci soddisfa. Come vedrei Barella in Champions? Vediamo se va in un club che gioca la Champions, comunque in Nazionale ha dimostrato di poter stare su certi palcoscenici".