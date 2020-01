Il Cagliari è stata una delle principali rivelazioni di questa prima parte di campionato. Il portiere Alessio Cragno ha rilanciato a La Nuova Sardegna le ambizioni della squadra sarda:

"Dobbiamo fare di tutto per rimanere in alto in classifica, noi sappiamo di avere le potenzialità per centrare l'Europa, ci crediamo. Bisogna lavorare e rimanere umili".