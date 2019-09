Cagliari, Castro: "Sono stato a Napoli, è bellissima! Mi sarebbe piaciuto giocare lì..."

Ultimissime calcio Napoli - In diretta a ‘Il Bar dello Sport’ su Radio CRC, è intervenuto Lucas Castro, centrocampista del Cagliari: “Avere Diego nella città dove sono vissuto mi ha provocato un enorme emozione. Sono sa sempre tifoso del Gimnasia. Secondo me è stato un ottimo inizio. Cagliari? Ieri è arrivata la vittoria, mancata nelle precedenti due giornate. Siamo contentissimi. Sono stato a Napoli, è bellissima. Trovo un'affinità incredibile tra napoletani e argentini, siamo molto simili. Peccato che non sia mai successo nulla con la Società Sportiva Napoli, mi sarebbe piaciuto. Sono sempre stato appassionato di musica, fin da piccolo. La chitarra la porto sempre con me ”.