Cadena SER, Alemany: "L'ambiente a Barcellona è contrariato dalla gestione Bartomeu, Setien sta facendo il massimo con i giocatori che ha a disposizione"

Bruno Alemany, giornalista di Cadena SER, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

“Il Barcellona ha contattato un’impresa per migliorare la propria immagine su tutti i social a tutti i livelli, questa impresa ha, a sua volta, contattato un’altra impresa più piccola, che ha pubblicato post, immagini, stati, sui social, contro Messi, Pique, Guardiola, o qualunque altra persona che non avesse buoni rapporti con la giunta direttiva della società Barcellona. L’ambiente è molto risentito per quanto sta avvenendo e molte persone sono contrarie all’attuale presidenza e gestione del Barcellona. Bartomeu ha parlato nelle ultime ore ed ha riconosciuto che sia stato un errore affidarsi a queste società dichiarando che interromperà i rapporti con queste aziende. Setien? Non sono molto obiettivo perché mi piace molto Setien. La storia recente del Barcellona parla di un calcio offensivo, di un calcio a pochi tocchi. Setien ha iniziato a gestire il gruppo in modo intelligente, nonostante i pochi giocatori disponibili, considerando i tanti infortuni. La mia opinione è positiva, sta facendo un ottimo lavoro, il massimo con i mezzi che ha a disposizione”.