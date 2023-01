Cabrini: "Il Napoli merita il primo posto, è la più forte di tutte"

Antonio Cabrini ha parlato durante "Il Bello Del Calcio" su Tele Vomero del Napoli contro la Roma:

“Il Napoli sta dimostrando di essere la più forte, quella che diverte di più e gioca meglio. Merita il primo posto e la vittoria del campionato. Aspettiamo gli eventi futuri, ma credo che questi saranno favorevoli ai colori azzurri e non credo ci saranno suicidi. Il Napoli ha azzeccato tutti gli acquisti, che nonostante fossero sconosciuti si sono inseriti benissimo. Il caso plusvalenze? Posso dire che quando i bianconeri hanno vinto lo hanno sempre meritato, così come sarà per il Napoli se vincerà quest’anno. Chi pensa che la compagine torinese possa essere abbattuta si sbaglia, difficilmente si lascia andare nonostante i momenti difficili. E’ nel suo DNA”.