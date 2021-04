Cabrini: "Domani è importante per Napoli e Juve: se lottano per l'ultimo posto Champions vuol dire che qualcosa hanno sbagliato"

Napoli - Antonio Cabrini ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss: "Domani è una gara importante per Napoli e Juve perché la Champions garantisce prestigio ma soprattutto grandi introiti. Si giocheranno l'ultimo posto disponibile per l'Europa che conta. E' un rammarico perchè gli scorsi anni lottavano per il titolo ed ora per questo traguardo, significa che qualcosa è stato sbagliato nel percorso fatto finora. La fase difensiva è un male comune a tutte le squadre italiane perché si è persa la cosiddetta scuola di difensiva. L'Italia a livello difensivo era un esempio, ora non più"