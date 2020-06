Cabrini: "Chi vince la coppa? Le due squadre se la giocano alla pari, ma la Juve ha un leggero vantaggio"

Ultime calcio Napoli - Antonio Cabrini è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

Cabrini

"Il Napoli è una squadra forte ma in questo momento è dura anche per la Juventus per la condizione fisica. In una finale conta la forza della squadra, la forza personale ma anche, in molti momenti, l'esuberanza. Si deve essere consapevoli della propria forza, c'è molto in ballo e si deve essere consapevoli di giocare alla propria maniera. Penso che le due squadre se la giochino alla pari. Se guardiamo al volare dei singoli, la Juventus ha un vantaggio".