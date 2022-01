Buso: "Non so come De Laurentiis faccia a tenere in piedi il Napoli! Insigne? Impensabile rifiutare la proposta del Toronto"

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto l’ex giocatore di Napoli, Sampdoria e Juventus, Renato Buso. Di seguito, un estratto raccolto dalla redazione di calcioinpillole.com.

Sulla stagione del Napoli e De Laurentiis

"Voglio ricordare che di Presidenti italiani ce ne siano veramente pochi. Sento parlare di stranieri, holding e quant'altro, non so come faccia a tenere in piedi una società così grande come il Napoli. E' difficile tenere bene i conti, sta facendo un lavoro straordinario come sta facendo Spalletti. Scudetto? Credo di sì, fin quando è stata al completo lo ha fatto, soprattutto con un giocatore fondamentale come Osimhen. Lui è quel giocatore che ti dà peso in avanti, realizzazione e fa fare gol agli altri. E' mancato più di tutti, poi è mancata la fortuna con il Covid e gli infortuni. Appena recupera i giocatori indisponibili è tra le squadre che lotta per giocarselo".