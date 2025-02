Buongiorno: "Troppa aspettativa su di noi? Dobbiamo pensare solo a una cosa. Stasera bisognerà tifare Juve? Eh sì..."

Notizie Napoli - Alessandro Buongiorno, difensore del Napoli, ha parlato al termine di Lazio-Napoli 2-2 ai microfoni di SportMediaset. Ecco le sue parole:

“Che valore si può dare a questo punto? Sicuramente un valore positivo, c’è amarezza per il pareggio subito nel finale. Siamo consapevoli di dover continuare a lavorare e migliorarci per raggiungere i nostri obiettivi.



Terza rimonta subita di fila, c’entra la stanchezza? Ovviamente dipende da partita a partita, sicuramente quando si subisce gol qualcosa si è sbagliato. Noi stiamo cercando di migliorare per porre l’attenzione su tutti i dettagli. In alcuni casi c’è stata un po’ di sfortuna. Vogliamo continuare a migliorarci.

Troppa aspettativa da parte dell’ambiente sulla nostra stagione? Noi dobbiamo pensare al nostro lavoro e al continuo miglioramento, non guardarci intorno e pensare tanto a noi. Stiamo lavorando tanto, come dice il mister stiamo facendo grandi cose. Siamo contenti ma allo stesso tempo vogliamo continuare a migliorarci e mettere cura nei dettagli.

Ora dovremo fare il tifo per la Juve contro l’Inter? Eh sì, vedremo tutti quanti la partita e vedremo cosa succederà. Ripeto però, noi dobbiamo solo pensare a noi e al nostro miglioramento”.